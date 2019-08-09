В Воронеже от детского сада миловидная семья угнала коляску

СЕГОДНЯ 12:14 2019-08-09T12:14:19+03:00

На видео сняли, как они приходят без нее, а уходят уже с чужой собственностью

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1 августа на Бульваре Победы, у дома №50В угнали.. детскую коляску. Около 11.00 хозяйка поставила ее у входа в детсад и пошла туда с ребенком. Через некоторое время вышла на улицу и обнаружила пропажу.

- По камерам удалось установить предполагаемых похитителей. Ими оказались – милое семейство с двумя детьми. Пришли без коляски для малыша, ушли с коляской. Видимо решили, что это каршеринг такой детских колясок, - комментируют в официальной группе СКБ Крепость.

Материалы уже переданы полиции. Теперь уже правоохранители будут искать этих угонщиков.

Кража коляски в Воронеже.Материала переданы в полицию

ИСТОЧНИК KP.RU