В Воронеже от детского сада миловидная семья угнала коляску
На видео сняли, как они приходят без нее, а уходят уже с чужой собственностью
Вот такое ограблениеФото: принтскрин видео.
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1 августа на Бульваре Победы, у дома №50В угнали.. детскую коляску. Около 11.00 хозяйка поставила ее у входа в детсад и пошла туда с ребенком. Через некоторое время вышла на улицу и обнаружила пропажу.
- По камерам удалось установить предполагаемых похитителей. Ими оказались – милое семейство с двумя детьми. Пришли без коляски для малыша, ушли с коляской. Видимо решили, что это каршеринг такой детских колясок, - комментируют в официальной группе СКБ Крепость.
Материалы уже переданы полиции. Теперь уже правоохранители будут искать этих угонщиков.
Кража коляски в Воронеже.Материала переданы в полицию
ИСТОЧНИК KP.RU