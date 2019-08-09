"Собачники" в меньшинстве: Воронеж назвали городом кошек
Аналитики портала объявлений назвали Воронеж "кошачьим" городом. Контакты владельцев усатых-полосатых открывали на 33% больше, чем хозяев собак. Годом ранее разрыв составлял 24%.
Самой популярной породой кошек на сайте объявлений в Воронеже стала шотландская. Серебро взяла британская, бронзу - мейн-кун. Наконец, четвертую строчку занял канадский сфинкс, пятую - бенгальская. Средняя цена кошки в нашем городе - почти полторы тысячи рублей, а собаки - около шести тысяч рублей.
Если вы считаете, что собаки незаслуженно теряют популярность, можете поддержать их в нашем конкурсе питомцев. До окончания осталась неделя. Но за это время вполне можно успеть добавить своего питомца и собрать максимум голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU