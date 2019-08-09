2019-08-09T12:34:50+03:00
Общество

В Воронеже на выходных жару сменит дождь с грозой

Прохладная погода продлится по крайней мере до 13 августа
Юрий КОЗЛОВ
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В субботу, выходя на улицу, не забудьте захватить с собой зонт.В субботу, выходя на улицу, не забудьте захватить с собой зонт.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Синоптики сообщили о прогнозе погоды на четыре ближайших дня. По их данным, на выходных на погоду будет оказывать влияние активный циклон с центром над севером Центрального федерального округа (ЦФО). С пятницы, 10 августа, он будет перемещаться на Поволжье и захватит и нашу область. Жара сменится комфортными +23 градусами днем (ночью будет +14 градусов). Велика вероятность дождя с грозой.

Сутки воскресенья, 11 августа, обещают быть еще более прохладными. Северный ветер принесет с собой холодную ночь – всего +11 градусов. Днем он сменится на западный, потеплеет до +23.

В ночь на понедельник, 12 августа, подует северо-западный ветер, будет пасмурно при +13 градусах. Днем пойдет дождь, и, как и сутки назад, воздух прогреется до +23 градусов.

Ночью во вторник, 13 августа, северо-западный ветер сменится юго-западным. Но на погоде это не скажется. Как и сутками ранее, будет пасмурно при +13. Днем выглянет солнце. И хотя на него периодически будут набегать облака, температура будет идеальной - +25 градусов.

В целом же до конца августа, по прогнозам Гидрометцентра России, в Воронеже выпадет количество осадков, близкое к норме. А вот средняя температура будет немного ниже обычной для последнего месяца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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