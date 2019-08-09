2019-08-09T10:37:23+03:00
Происшествия

Пенсионера из Воронежской области обворовали прямо в отделении банка

Мужчина забыл свои деньги в банкомате, чем и воспользовалась расторопная соседка
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» - а это до 5 лет тюрьмы.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» - а это до 5 лет тюрьмы.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

На днях 67-летний житель Новой Усмани в спешке снял с банковского счета 7300 рублей, забрал карту и ушел. Пенсионер так торопился, что забыл главное - те самые деньги. Буквально через три минуты он вернулся в отделение банка, но ничего там не обнаружил.

Полицейские сделали запрос в банк, где им предоставили записи, на которых видно, как деньги оказались в руках у неизвестной женщины. Она как раз проводила какие-то операции в соседнем банкомате. Оказалась, что искушение легкими деньгами не смогла побороть 60-летняя жительница села Новая Усмань. Она сразу же во всем призналась и пообещала все вернуть.

Тем не менее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» - а это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже загорелся балкон многоэтажки
В Воронежской области разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода
Суд потребовал восстановить работу полотенцесушителя в многоэтажном доме в центре Воронежа
В Воронеже в детской больнице появилось оборудование для выявления нарушений работы мозга
Воронежский «Буран» приглашает болельщиков на открытую тренировку
В Воронеже могут вернуть пешеходный переход у Центрального рынка
В Ленинском районе недосчитались больше 5 тысяч табличек с номерами домов и названиями улиц
В Воронеже отключат воду в двух торговых центрах и в одной многоэтажке
Родственники сбитого под Воронежем велосипедиста разыскивают свидетелей аварии
Подозреваемого во взятке экс-замруководителя ГУ МВД по Воронежской области оставили на свободе до суда
Спасатели предупредили о резком усилении ветра в Воронеже 10 августа
В Воронеже от детского сада миловидная семья угнала коляску
"Собачники" в меньшинстве: Воронеж назвали городом кошек
В Воронеже наркокурьера поймали, когда он делал «закладку»
В Воронеже на выходных жару сменит дождь с грозой
В Воронеже неадекватный мужчина продолжает задирать женщинам юбки
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 14,54 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь