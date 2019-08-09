Пенсионера из Воронежской области обворовали прямо в отделении банка
На днях 67-летний житель Новой Усмани в спешке снял с банковского счета 7300 рублей, забрал карту и ушел. Пенсионер так торопился, что забыл главное - те самые деньги. Буквально через три минуты он вернулся в отделение банка, но ничего там не обнаружил.
Полицейские сделали запрос в банк, где им предоставили записи, на которых видно, как деньги оказались в руках у неизвестной женщины. Она как раз проводила какие-то операции в соседнем банкомате. Оказалась, что искушение легкими деньгами не смогла побороть 60-летняя жительница села Новая Усмань. Она сразу же во всем призналась и пообещала все вернуть.
Тем не менее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» - а это до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU