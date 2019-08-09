2019-08-09T09:51:12+03:00
Общество

Практически каждый второй воронежец сигнализирует об ухудшении материального положения

При этом доходы падают у и без того не богатых людей
Олег ИВАНОВ
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Пугает и то, что 25% уверены в пессимистичном прогнозе и на ближайшие 12 месяцевПугает и то, что 25% уверены в пессимистичном прогнозе и на ближайшие 12 месяцевФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Оценить свое материальное положение воронежцев попросили специалисты института общественного мнения «Квалитас». Социологи спросили: «Ваше нынешнее материальное положение лучше, хуже или примерно такое же, каким оно было год назад?»

Сразу скажем, что за год, по мнению самих же воронежцев, мало, что изменилось. Так, у большинства (37%) с финансами все так же, как и в 2018-ом. Порадоваться можно за те 11% респондентов, чей достаток немного вырос. А еще у 4% доходы так и вовсе увеличились значительно. Вот только, как сообщают социологи, такие ответы давали и без того богатые люди.

А вот воронежцы с небольшим достатком сигнализируют об обратной тенденции. По мнению 48% горожан, они стали жить либо немного хуже, либо определенно хуже. При этом второй вариант в ответах встречался чаще.

Пугает и то, что 25% уверены в пессимистичном прогнозе и на ближайшие 12 месяцев - они считают, что с финансами все станет еще хуже. 17% оптимистов верят, что все-таки будут улучшения - в основном так считает молодежь. Большинство же - 57% - склоняются к тому, что их материальное положение просто стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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