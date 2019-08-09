Братья-школьники пропали в Воронеже
В Воронеже пропали двое братьев - 13-летний Даниила и 12-летний Родамир Ивановы. Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Черноземье", подростки ушли из дома №8 а на улице Тепличной. По данным на ориентировкам, младший ребенок пропал 7 августа, старший - на следующий день.
Приметы 13-летнего Даниила: рост 170 см, волосы темно-русые волосы, удлиненная стрижка, худощавое телосложение. В день пропажи был одет в темно-синие джинсы, черную рубашку с коротким рукавом, темно-серую кофту с белым рисунком. С ним был такого же цвета ранец.
ориентировка предоставлена волонтерами.
12-летний Родамир ростом 150 см, у него русые волосы средней длины, узкие глаза и худощавое телосложения. Был одет в синие джинсы, серую куртку. Также у подростка с собой был сумка-ранец.
Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местоположении подростков, звонить по телефонам 8-960-131-97-08, 112 ил 02.
ИСТОЧНИК KP.RU