2019-08-08T21:22:01+03:00
Звезды

Перед началом учебного года Никитинский театр покажет воронежской детворе премьеру

«Манолито Очкарик» поставила режиссер из Санкт-Петербурга
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Первую премьеру нового сезона Никитинский театр покажет перед началом учебного года. Спектакль «Манолито Очкарик» - об обычном испанском мальчике, который живет на окраине Мадрида с родителями, братом и дедушкой. Его, как и всех, обзывают в школе, он сталкивается с «неопреодолимыми» препятствиями в виде двойки, на него ругается мама, а при виде обаятельной одноклассницы он краснеет. Он страшно обаятелен и у него отличное чувство юмора. Манолито попадает в разные переделки и каждый день для него - удивительное приключение, полное открытий.

Спектакль ставит режиссер из Санкт-Петербурга Юлия Каландаришвили. За петербургский спектакль «Цацики идет в школу» она была номинирована на премию «Прорыв» как «Лучший режиссер» сезона, постановка в этом сезоне попала в лонг-лист «Золотой маски» и была приглашена в Москву в рамках «Маски+».

Оформляет воронежский спектакль художник из Санкт-Петербурга Евгения Платонова.

Премьеру покажут 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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