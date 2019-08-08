2019-08-08T21:03:54+03:00
Звезды

Под Воронежем пройдет пятый хлебный фестиваль

В празднике примут участие мастера-ремесленники и самодеятельные коллективы
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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V фестиваль «Хлеб - всему голова» пройдет 24 августа в селе Заброды Калачеевского района. Откроется праздник театрализованным представлением. Гостей ждет выставка-конкурс «Дар маленького зернышка», на которой представят образцы хлебо-булочных и кондитерских изделий. «Сад истории» расскажет о прошлом района. Ремесленники продемонстрирует богатую палитру декоративно-прикладного творчества.

Выставка крестьянских подворий познакомит с самобытной культурой и народными традициями калачеевских сел. Горожане смогут рассмотреть на выставке сельхозмашины и инвентарь. Пройдут показательные бои и мастер-классы клуба исторической реконструкции «Русь XII-XIII вв».

Гостей праздника ждут старинные игры, забавы, дегустация хлебобулочных изделий. Завершится праздник выступлением эстрадного хора Fermata Воронежского концертного зала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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