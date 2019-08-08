2019-08-08T20:48:52+03:00
Спорт

Футбольная академия итальянского «Милана» начнет работать в Воронеже с 14 сентября

В школу будут принимать детей от пяти до 15 лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Накануне стало известно, что знаменитый итальянский клуб «Милан» откроет в Воронеже футбольную академию. Как пояснили в областном правительстве, тренировочный центр начнет работать с 14 сентября. На обучение приглашают детей от пяти до 15 лет. Руководить занятиями будет технический директор Марко Помпили (Marco Pompili), профессиональный дипломированный тренер миланской академии. Футбольная школа расположится в спортивном кластере на Придаченской дамбе. Тренировочный центр прошел проверку по всем стандартам. Он оборудован полноформатным футбольным полем с искусственным покрытием, раздевалками с душевыми и санузлами, медицинским кабинетом и классами для теоретических занятий.

- Мы со своей стороны пытаемся оказать всяческую поддержку, чтобы воронежские мальчишки и девчонки, которые будут заниматься в этой школе, попадали впоследствии в структуру детско-юношеского регионального клуба «Факел», - прокомментировал открытие академии руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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