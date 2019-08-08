2019-08-08T20:18:48+03:00
Звезды

Воронежцы могут отпраздновать День археолога в Костенках

Музей-заповедник приглашает на интересную программу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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10 августа в Костенках воронежцев ждет интересная познавательная программа, посвященная памятной дате в истории отечественной археологии - 140 годам с начала исследований в Костенках.

В 12.00 начнется экскурсия главного научного сотрудника, кандидата исторических наук Ирины Котляровой «Костенки. 140 лет исследований». Затем пройдет лекция «Под пеплом», посвященная древнейшему этапу заселения Костенок в эпоху верхнего палеолита. Ее прочтет старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Андрей Синицын.

А в 13.30 начнется концерт «Песни у костра», в котором смогут принять участие посетители музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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