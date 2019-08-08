2019-08-08T19:01:38+03:00
Звезды

Воронежский драмтеатр 1 сентября покажет премьеру

Это будет спектакль для детей и взрослых
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Первую премьеру нового сезона Воронежский театр драмы покажет 1 сентября. Неудивительно, что она будет детской. Новый спектакль «Человек с детским акцентом» создан по произведениям Григория Остера «Легенды и мифы Лаврового переулка» и «Школа ужасов».

- Нет человека, будь то взрослый или ребенок, которого оставили бы равнодушным иронические строки Григория Остера. Кто хоть раз не пытался последовать «Вредным советам» знаменитого писателя? А кто удержится от смеха, читая рассказы из цикла «Школа ужасов»? - считают в театре. - Юные зрители узнают в героях своих товарищей, взрослые вспомнят школьные годы, анекдоты и «страшные» истории, слышанные в детстве. На полтора часа гости театра попадут в атмосферу юмора, легкого абсурда и абсолютного позитива.

Режиссер Владимир Петров и артисты характеризуют сценическую версию знаменитых рассказов как «Страшилки и ужастики для детей младшего, среднего и пожилого возраста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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