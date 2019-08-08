2019-08-08T18:32:02+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области потерял 17 тыс рублей, желая обезопасить банковскую карту

Мошенники продолжают выманивать деньги у беспечных людей
Ярослав ИВАНОВ
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За 7 августа трое жителей Воронежской области обратились в полицию по фактам мошенничеств.

У двоих украли деньги лже-банкиры. В частности, 59-летний житель Лискинского района поверил неизвестному, представившемуся по телефону сотрудником службы безопасности банка. «Банкир» исполнил старую сказку: неизвестные пытаются похитить ваши сбережения, а чтобы уберечь их, подтвердите свою личность, сообщив пин-коды, которые пришли в виде смс на телефон. Так мужчина лишился более 17 тысяч рублей. Аналогичным способом обманули еще одного воронежца.

Еще один мужчина пытался купить колеса на машину через интернет, но тоже стал жертвой обмана.

Полицейские в очередной раз напоминают, что в случае поступления звонка от лиц, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, не стоит слепо доверять , а лучше самостоятельно перезвонить на номер, указанный на оборотной стороне банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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