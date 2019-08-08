Воронежская школьница установит флаг города на Северном полюсе

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-08T18:58:53+03:00

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16-летняя ученица 10-го класса лицея №15 Анна Кретинина 17 августа установит на Северном полюсе флаг Воронежа , а потом привезет обратно домой. Напомним, воронежская школьница отправится на Северный полюс через Ледовитый океан в составе детской экспедиции, состоящей из ребят со всей страны.

- Я испытываю волнение и, конечно же, гордость. Когда узнала о том, что меня включили в состав экспедиции на Северный полюс, - не поверила! Думала, что это шутка или розыгрыш. Потом обрадовалась и была счастлива. Не каждому выпадает возможность плыть на атомном ледоколе на Северный полюс! Для меня это большая честь, обещаю не подвести наш регион, - призналась Аня.

Экспедиция стартует 13 августа. На борту ребят ждет насыщенная программа: встречи со звездами, лекции и мастер-классы. Акция приурочена к 60-летию Атомного ледокольного флота. И путешествовать 68 школьников будут на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Последний раз тематическая детская экспедиция на Северный полюс проходила в 1994 году на атомном ледоколе "Ямал".

ИСТОЧНИК KP.RU