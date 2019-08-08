2019-08-08T17:49:30+03:00
Общество

В мэрии Воронежа объяснили, как из части кораблика «Меркурий» сделали еще одну копию

Теперь баркалон стоит еще и в Рамонском районе
Олег ИВАНОВ
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Воронежский кораблик «Меркурий», воссозданный после 3D-сканирования, установили в сквере Ильича. 8 августа стало известно, что ржавые детали оригинального макета годились не только для того, чтобы отнести их в пункт приема металла. Еще один восстановленный в первоначальном виде макет нашел место у рамонского села Ступино.

- Очень здорово, что элементы корпуса баркалона все-таки удалось включить в новый макет, несмотря на их критический износ. Это общая история, пусть она как можно дольше радует жителей Рамонского района, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Как подчеркнул Сергей Широбоков, занимавшийся воссозданием «Меркурия», на корабле, который установлен в Воронеже, тоже есть такие аутентичные элементы, те которые находились в хорошем состоянии – часть носа корабля, якорь, цепи и наконечники на мачте.

Эдуард Даньшин, доверенное лицо инициатора установки копии баркалона в Ступино, подтвердил, что им действительно были переданы детали баркалона, которые остались после того, как «Меркурий» был воссоздан для установки в Воронеже для того, чтобы создать еще одну копию.

- Место для памятника было выбрано неслучайно – буквально в 50 метрах располагалась большая верфь, где был построен 21 такой корабль. Мы все знаем, что Воронежская область по праву считается колыбелью российского флота и село Ступино и его жители сыграли в этом немалую роль. Конструкции были в очень плохом состоянии и мы использовали только некоторые элементы, чтобы сделать макет близким к историческому облику таких баркалонов. Удалось далеко не все – остальное новодел, поэтому, к сожалению, назвать наш макет аутентичным нельзя, но мы постарались, чтобы он был очень красивым, - подчеркнул Эдуард Даньшин

ИСТОЧНИК KP.RU

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