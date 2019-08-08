Турист из Воронежа скончался в чуме оленеводов в Коми
Воронежский турист скончался в чуме оленеводов в Коми. Трагедия произошла 7 августа в национальном парке «Югыд Ва» в районе озер Малые Балбанты и Большие Балбанты.
57 летний мужчина из столицы Черноземья зарегистрировался в парке с 31 июля по 20 августа. Это время он собирался провести в походе, однако завершить его не удалось. Накануне турист дошел до стойбища оленеводов в районе базы «Желанная». Те сообщили спасателям Инты и Печоры о тяжелом состоянии воронежца. Когда экстренные службы прибыли на место, мужчина уже был уже мертв.
Что конкретно произошло, выясняют правоохранители. Как сообщает МЧС республики Коми, тело погибшего сейчас транспортируют в Инту.
ИСТОЧНИК KP.RU