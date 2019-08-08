2019-08-08T17:21:29+03:00
Происшествия

Турист из Воронежа скончался в чуме оленеводов в Коми

Тело 57-летнего мужчины нашли национальном парке «Югыд Ва»
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Воронежский турист скончался в чуме оленеводов в Коми. Трагедия произошла 7 августа в национальном парке «Югыд Ва» в районе озер Малые Балбанты и Большие Балбанты.

57 летний мужчина из столицы Черноземья зарегистрировался в парке с 31 июля по 20 августа. Это время он собирался провести в походе, однако завершить его не удалось. Накануне турист дошел до стойбища оленеводов в районе базы «Желанная». Те сообщили спасателям Инты и Печоры о тяжелом состоянии воронежца. Когда экстренные службы прибыли на место, мужчина уже был уже мертв.

Что конкретно произошло, выясняют правоохранители. Как сообщает МЧС республики Коми, тело погибшего сейчас транспортируют в Инту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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