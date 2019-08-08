2019-08-08T17:07:41+03:00
Происшествия

В Воронежской области разыскивают 15 убийц и 10 насильников

А еще – 47 грабителей и разбойников
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские за первые полгода 2019 года поймали 136 преступников, на свободе гуляют еще 267.Полицейские за первые полгода 2019 года поймали 136 преступников, на свободе гуляют еще 267.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В прокуратуре Воронежской области сообщили о состоянии дел с раскрываемостью преступлений.

По данным надзорного ведомства за прошедшие шесть месяцев 2019 года, в розыске находится 267 человек, нарушивших закон. За тот же период 2018-го цифра была практически такой же – 268. Полицейские разыскивают 15 убийц, 10 насильников, 47 грабителей и разбойников, 87 воров и мощенников.

В первом полугодии 2019-го стражи порядка поймали 136 преступников (за тот же период 2018-го – 182). Правда, год назад их и вообще было больше. В первые шесть месяцев 2019-го разыскивали 409 преступников, в первом полугодии 2018-го полицейские ловили 452.

ИСТОЧНИК KP.RU

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