В Воронеже из-за нашествия мышей выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-08T17:04:10+03:00

Сейчас в стационаре находятся четыре человека

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С начала года 28 жителей Воронежской области с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» (ГЛПС) госпитализировано в областную инфекционную больницу. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В настоящее время в стационаре находятся четыре человека, их состояние оценивается как средней тяжести. Основной источник болезни – мыши. Этим летом с увеличением численности грызунов выросла и заболеваемость среди жителей Новоусманского, Бутурлиновского, Ольховатского районов и Воронежа.

- Большинство случаев заражения связаны с выездом на природу: туристическими походами, рыбалкой. Подвержены заболеванию также жители частных домов, - ответил главврач ВОКИБ Александр Монастырский. - Симптомы геморрагической лихорадки схожи с другими заболеваниями, имеющими почечные проявления, и требуют лабораторного подтверждения.

Геморрагическая лихорадка – острая вирусная болезнь, которая в тяжелых случаях вызывает острую сердечно-сосудистую недостаточность, массивные кровоизлияния в жизненно важные органы, коллапс, шок, отек легких, азотемическая уремия, спонтанный разрыв почек, отек головного мозга, паралич вегетативных центров.

- Чаще заболевают лица активного трудоспособного возраста 20-40 лет. В сельской местности наиболее высокий процент среди больных ГЛПС составляют трактористы и механизаторы, шоферы, полеводы и животноводы, - сообщили в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU