2019-08-08T16:31:18+03:00
Общество

В Воронеже состояние мамы двух детей, отравившейся грибами, улучшилось

Анастасию Юдакову перевели в обычную палату
Яков СТРОГОВ
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Анастасия Юдакова.Анастасия Юдакова.Фото: Регион-36, Воронеж, ВКонтакте.
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В четверг, 8 августа, родственники Анастасии Юдаковой сообщили, что ей стало лучше, Напомним, мама двоих детей получила тяжелое отравление грибами и попала в отделение токсикологии Воронежской областной больницы № 1.

Сегодня снизился уровень токсинов в крови, женщину перевели в обычную палату. Однако переливания крови продолжат, сколько их еще предстоит сделать, пока никто сказать не может.

Кровь можно продолжить сдавать. Она все равно пригодится. Родственники Анастасии рассказали, что сейчас в отделении токсикологии много тяжелых больных. Для переливания им крови (так же как и для Анастасии) используют кровь из запасов, прошедшую карантинный период – полгода. Но эти запасы надо компенсировать. И благородная помощь здоровых людей может спасти кому-то жизнь. Не сейчас, но в недалеком будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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