2019-08-08T16:28:16+03:00
Общество

Водитель воронежской маршрутки, трижды нарушивший ПДД за 40 секунд, заплатит 10,5 тыс штрафа

Наказать его помогло видео в соцсетях
Ярослав ИВАНОВ
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принтскрин видео.принтскрин видео.
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В Воронеже наказали водителя маршрутки, ухитрившегося три раза нарушить ПДД за 40 секунд. Напомним, инцидент произошел вечером 31 июля на улице Никитинской и стал достоянием полиции в результате выложенного в соцсетях видео.

- Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку по факту размещения в интернете информации о том, что водитель маршрутного автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту №68, нарушил сразу несколько пунктов ПДД. Выяснилось, что 46-летний шофер допустил три нарушения ПДД: выехал на встречную полосу, проехал на запрещающий сигнал светофора и не перестроился в крайнее положение перед поворотом. Правонарушителю назначили штраф в размере 10 500 рублей, с водителем иего руководителем провели беседу о недопущении нарушений ПДД, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции ждут от воронежцев помощи - посредством новых видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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