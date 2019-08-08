Попало на видео, как велосипедист спровоцировал массовую аварию в Воронеже

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-08T16:02:06+03:00

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Вчера, 7 августа, на въезде в Воронеж со стороны Ростова-на-Дону произошло массовое ДТП. По предварительным данным, "паровозиком" столкнулись четыре автомобиля: "Фольксваген-Поло", "Ауди-100", микроавтобус "Рено" и "Тойота Рав-4". Серьезных повреждений удалось избежать.

Тем временем в сообществе "Аварии ДТП Воронежа" появилось видео, которое отчасти объясняет причину происшествия. Дело в том, что на вторую полосу неожиданно выскакивает велосипедист. Водителю автомобиля приходится резко тормозить, что и приводит к аварии. В ГИБДД видеозапись уже видели. Велосипедиста ищут.

Ну а в комментариях единодушно осуждают водителя двухколесного транспорта. "Я сам велосипедист, но такие... самим жить не хочется, и другим спокойно не дают", - пишут одни. "Водитель подарил велосипедисту вторую жизнь", - отмечают другие.

Велосипедист на трассе М-4 "Дон".Источник: https://vk.com/vrndtp

ИСТОЧНИК KP.RU