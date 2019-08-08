2019-08-08T15:31:42+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет фестиваль уличного кино

Горожане увидят в программе 10 короткометражек
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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10 и 11 августа Воронеж примет эстафету Всемирного фестиваля уличного кино. Горожане смогут посмотреть под открытым небом лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за лучший фильм. В подборке конкурсного дня фестиваля 10 микрофильмов, участвовавших в фестивалях «Кинотавр», «Короче», International Half Festival, Autumn Shorts Festival - «Интервью», «Эвтаназия», «Болванка», «Электрическии Ток», «Миллиард», «День Рождения», «Подстава», «Огонь», «Harmony», «Лучше Забеи ». В них снялись известные актеры Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Александр Паль.

Также фестиваль представит насыщенную внеконкурсную программу, зрители увидят фильмы Алексея Нужного (известного по фильму «Я худею»), Виктории Рунцовой (чей фильм «Твою мать!» стал победителей фестиваля «Короче» в 2018 году), Паулины Андреевой, Ирины Вилковой.

Фестиваль пройдет в пространстве «Винзавод», начало сеансов в 19.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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