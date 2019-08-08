Пропавшую 16-летнюю девочку нашли в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-08T15:16:15+03:00

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Утром в четверг, 8 августа, нашли 16-летнюю девочку, пропавшую в Железнодорожном районе (она вечером 7 августа пошла гулять с собакой и не вернулась домой). Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье».

Прохожие увидели девочку, похожую по приметам, у «Галереи Чижова» и позвонили поисковикам. Вскоре к торговому центру подъехали волонтеры, сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска. Оказалось, что это та самая пропавшая школьница.

Девочку отвезли домой. Пока не известно, где она провела ночь. Хорошо уже то, что она жива и невредима.

ИСТОЧНИК KP.RU