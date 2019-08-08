2019-08-08T14:57:48+03:00
Общество

В Воронеже салют на День города будет устраивать фирма, чьи снаряды взорвались в Минске

Тогда из-за ЧП погибла женщина
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В мэрии отметили, что места просмотра горожанами салюта исторически сложились и также находятся на большом расстоянии от места запускаВ мэрии отметили, что места просмотра горожанами салюта исторически сложились и также находятся на большом расстоянии от места запускаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Мы уже сообщали, что мэрии удалось сэкономить около 700 тысяч рублей на проведении салюта в День города. Вместе с тем победителем снова оказалась фирма, которая ежегодно устраивает фейерверки в нашем городе на День Победы и День города - «Пиро-Росс».

Напомним, что, по данным Минобороны, именно салютные установки и сами фейерверочные изделия российской ОАО «Пиро-Росс» из Сергиева Посада использовали в Минске. Тогда из-за взрывов фейерверочных изделий 64-летняя женщина пострадала при ЧП во время салюта - спасти ее не удалось.

- В Воронеже при проведении фейерверков на День города всегда предпринимаются максимальные меры безопасности. Cогласовано с ГУ МЧС по Воронежской области место запуска, которое находится на значительном удалении от мест возможного скопления людей и куда уже за несколько дней не допускаются посторонние – территория оцеплена, на ней работают все необходимые оперативные службы. Места просмотра горожанами салюта исторически сложились и также находятся на большом расстоянии от места запуска. Все необходимые требования по организации салюта, в том числе по наличию всех сертификатов, лицензий, по соответствию нормам безопасности, заложены в аукционную документацию и отвечают действующему законодательству, - отметили в пресс-службе мэрии

ИСТОЧНИК KP.RU

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