2019-08-08T14:42:33+03:00
Звезды

В Воронеже резко отменили концерт Наргиз

Певица извинилась перед поклонниками и обвинила в срыве выступления Максима Фадеева, теперь бывшего проюсера
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежцам предлагают сдать билеты на концерт Наргиз. Эпатажная певица должна была выступить в столице Черноземья 8 августа, концерт планировался под открытым небом – в Зеленом театре Центрального парка. Однако ночью поклонники узнали об отмене выступления - из соцсетей.

В своем Инстаграм певица написала, что виной всему – отношения с продюсерским центром Максима Фадеева, расторгшим с ней контракт.

- Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA», - сообщила певица. - Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась еще 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру.

В Инстаграм Фадеева появился «алаверды» в виде картинки с надписью «Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1.Снять с ушей лапшу. 2. С души - камень. 3.С шеи - обнаглевших людей. Все. Вы в идеальной форме". Под фото продюсер написал "100% Я попробовал, работает!".

Билеты можно сдать по месту приобретения.

Ингстаграм Максима Фадеева.

Ингстаграм Максима Фадеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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