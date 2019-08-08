Под Воронежем парень нарвал конопли на уголовное дело
У молодого человека изъяли более 600 граммов травы
Изменить размер текста:
Жители Хохла «слили» в полицию коноплевого наркомана. 24-летнего парня взяли на улице. В его спортивной сумке нашли части растений конопли.
Экспертиза подтвердила, что это марихуана. В высушенном состоянии вес изъятого составил 680 граммов, что является крупным размером.
Подозреваемый показал место, где нарвал растения, и признался, что собирался высушить и измельчить траву для употребления. На парня завели дело за хранение запрещенных веществ. В ближайшее время растущую коноплю уничтожат под контролем сотрудников наркоконтроля.
ИСТОЧНИК KP.RU