Из одного воронежского кораблика "Меркурий" сделали два

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-08T14:08:45+03:00

Детали старого макета послужили основой для еще одного арт-объекта, который поставили в селе Ступино

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Какое удивительное и долгое плаванье совершает воронежский кораблик "Меркурий"! Металлическая конструкция не один десяток лет ржавела над водохранилищем. Потом ее демонтировали с "морского" постамента и отвезли на завод "Воронежстальмост". Там сказали, что оригинал прогнил до основания, а потому проще будет сделать точную копию. Воссозданный кораблик установили в сквере Ильича.

Но, оказывается, ржавые детали оригинального макета годились не только для того, чтобы отнести их в пункт приема металла. Как рассказал публицист и издатель Николай Сапелкин, восстановленный в первоначальном виде макет нашел место у рамонского села Ступино.

- Он установлен на месте первой верфи воронежского края - там, где и родился реальный корабль петровской эпохи, - отмечает Сапелкин. - Ждем официального открытия.

По информации "КП", макет восстановили за частные средства. Поучаствовали в этом создатели парка развлечений, который расположился по соседству с селом.

ИСТОЧНИК KP.RU