2019-08-08T13:34:51+03:00
Звезды

Дивногорье приглашает воронежцев на ночную экскурсию

Горожан проведут по территории Маяцкого некрополя
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В августе сотрудники архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» приглашают на необычные события. 10 августа пройдет ночная экскурсия «Голоса загробного мира».

- Прогулявшись по территории Маяцкого некрополя, участники экскурсии узнают о «темной» стороне жизни средневековых поселенцев. Никаких баек, а лишь убедительные факты продемонстрируют ученые-историки, - анонсировали проект в музее.

Начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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