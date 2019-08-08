Дивногорье приглашает воронежцев на ночную экскурсию

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-08T13:34:51+03:00

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В августе сотрудники архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» приглашают на необычные события. 10 августа пройдет ночная экскурсия «Голоса загробного мира».

- Прогулявшись по территории Маяцкого некрополя, участники экскурсии узнают о «темной» стороне жизни средневековых поселенцев. Никаких баек, а лишь убедительные факты продемонстрируют ученые-историки, - анонсировали проект в музее.

Начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU