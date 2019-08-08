На проект ремонта «Никитинки» в Воронеже выделят около 4 млн рублей
Власти ищут подрядчика для подготовки необходимой документации
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Многие воронежцы замечали на фасаде Никитинской библиотеки трещины и строительные «стяжки». Наконец, здание готовят к капремонту.
На портале госзакупок объявили аукцион на разработку проекта реконструкции. Областные власти выделяют на эти цели не более 4,03 миллиона рублей. В ходе торгов цену надеются снизить.
Итоги аукциона подведут 20 августа. Подрядчик должен в течение 45 дней с момента заключения контракта подготовить чертежи здания, разработать проектно-сметную документацию, сделать расчет материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU