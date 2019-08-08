2019-08-08T12:57:28+03:00
Происшествия

Воронежец бросил на тротуаре портфель с 25 тысячами рублей

Его быстро подобрал житель Новоусманского района. Деньги вытащил, а портфель выкинул
Юрий КОЗЛОВ
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С портфелем, в котором деньги лежат, нужно обращаться осторожнее.С портфелем, в котором деньги лежат, нужно обращаться осторожнее.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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44-летний воронежец на площадке возле одного из торговых центров Железнодорожного района разговорился с приятелями и не заметил, что забыл на тротуаре портфель, где лежала немалая сумма денег и документы. Вернувшись, он его не обнаружил и пошел в полицию.

Изучив записи видеокамер, стражи порядка задержали по подозрению в преступлении 27-летнего жителя Новоусманского района. В отделе полиции мужчина признал свою вину и рассказал, что, проезжая мимо торгового центра, увидел одиноко стоявший на асфальте портфель. Он остановился, положил находку в салон и уехал. Потом забрал деньги, а портфель вместе с документами выкинул в мусорный бак. Ущерб от этой его выходки составил более 25 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Жителя Новоусманского района отпустили под подписку о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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