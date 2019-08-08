В Воронежской области мужчине сломали ребра из-за лишнего стакана

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-08T12:57:15+03:00

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"Я просто упал", - убеждал врачей 52-летний мужчина, которого привезли в районную больницу с множественными переломами ребер. Спустя некоторое время он все-таки пришел в полицию и рассказал правду. Мужчину избил его 30-летний знакомый.

Выяснилось, что 10 июля компания устроила застолье в селе Хохол. 30-летний решил, что 52-летний выпил на один стакан спиртного больше. Тот начал это отрицать. В итоге началась ссора, итог которой нам известен.

- Подозреваемый задержан, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Максимальное наказание - до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU