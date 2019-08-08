Знаково-светофорное хозяйство муниципалитетов Воронежской области могут объединить

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-08T12:11:41+03:00

Принятие такого решения даст возможность регулярно и оперативно восстанавливать и строить новые технические средства организации дорожного движения не только в Воронеже, но и области, что положительно скажется на безопасности граждан

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В Воронежской областной Думе обсудили перспективы создания Центра организации дорожного движения регионального уровня. В обсуждении вопроса, которое прошло по инициативе Комитета Воронежской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности, приняли участие руководители департамента дорожной деятельности области, представители Общественного консультативного Совета по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения при Комитете, представители управления ГИБДД по Воронежской области. Модератором дискуссии выступил председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU