Знаково-светофорное хозяйство муниципалитетов Воронежской области могут объединить
В Воронежской областной Думе обсудили перспективы создания Центра организации дорожного движения регионального уровня. В обсуждении вопроса, которое прошло по инициативе Комитета Воронежской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности, приняли участие руководители департамента дорожной деятельности области, представители Общественного консультативного Совета по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения при Комитете, представители управления ГИБДД по Воронежской области. Модератором дискуссии выступил председатель Комитета по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин.
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