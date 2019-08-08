2019-08-08T12:05:57+03:00
Общество

Воронежцы соберут корм и медикаменты для собак из приютов

Неравнодушные могут помочь животным
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже стартовала акция “Лучший друг”, посвященная Всемирному дню бездомных животных. До 14 августа неравнодушные горожане могут принести в Дом молодежи корм, медикаменты, игрушки для собак из зооприютов.

- Принимаем капли от блох и клещей, консервы для собак, лакомства, пластиковые намордники, поводки, переноски для собак и кошек, корма для кошек и котят, впитывающие пеленки и древесный наполнитель. Акцент делается на медикаментах, их направят в некоммерческий ветеринарный центр «Друзья», специалисты которого лечат бездомным собак и кошек, попавших в беду или пострадавших от жестокого обращения, - отметили организаторы.

Акция “ДаДобро” проходит одновременно в 40 регионах страны.

Принести необходимое можно в пункт сбора в Доме молодежи (пр. Революции, 32, экс-Дом офицеров), 17 августа собранное передадут в ветеринарный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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