Взбешенный отказом самки лось попал на видео в Воронежском заповеднике
Научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин опубликовал запись, запечатленную одной из фотоловушек (таковые установлены в разных уголках охраняемой территории).
- Молодой лось повстречал на остатках водопоя лосиху. Подробности их общения остались за кадром, но лось явно остался недоволен, - объясняет происходящее Александр. - Приближается брачный сезон...
Неясно, почему самец не заинтересовал самку. Быть может, та испугалась его излишней настойчивости. Или же сослалась на головную боль... Недовольство лося также попало в кадр. Самец резкими движениями раскапывает землю (если бы это был человек, то он при этом обязательно бы ругался).
ИСТОЧНИК KP.RU