Взбешенный отказом самки лось попал на видео в Воронежском заповеднике

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-08T11:14:11+03:00

Ничего хорошего из внезапного свидания не вышло

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Научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин опубликовал запись, запечатленную одной из фотоловушек (таковые установлены в разных уголках охраняемой территории).

- Молодой лось повстречал на остатках водопоя лосиху. Подробности их общения остались за кадром, но лось явно остался недоволен, - объясняет происходящее Александр. - Приближается брачный сезон...

Неясно, почему самец не заинтересовал самку. Быть может, та испугалась его излишней настойчивости. Или же сослалась на головную боль... Недовольство лося также попало в кадр. Самец резкими движениями раскапывает землю (если бы это был человек, то он при этом обязательно бы ругался).

aleksander.mishin Молодой лось повстречал на остатках водопоя лосиху.

ИСТОЧНИК KP.RU