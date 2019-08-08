2019-08-08T10:53:21+03:00
Общество

В Коминтерновском районе Воронежа в ходе рейдов будут изымать "левый" алкоголь

Сотрудники управы договорились активнее сотрудничать с полицией в борьбе с незаконной торговлей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Станислава Шевченкофото Станислава ШевченкоФото: из архива «КП»
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В Коминтерновском районе Воронежа ищут новые средства борьбы с незаконной реализацией сомнительного алкоголя. Антиалкогольные рейды сотрудники управы проводят регулярно, составляют протоколы на нарушителей, штрафуют их.

С начала года в ходе рейдов выявили 87 фактов незаконной продажи алкогольной продукции. Совместно с сотрудниками полиции и департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, а также общественниками прошли проверки с изъятием продукции, составили 12 протоколов и ликвидировали четыре торговых точки.

Единственный действенный способ борьбы с такими торговцами, по мнению чиновников, - изъятие товара. Только эта мера заставит предпринимателей свернуть незаконный бизнес, поскольку в этом случае торговать станет невыгодно. Полномочия на изъятие товара есть только у сотрудников полиции, поэтому управа договорилась впредь активнее взаимодействовать с отделами полиции №2 и №4 при организации рейдов.

Как определить контрафактный алкоголь и что может скрываться под "элитной" этикеткой, читайте в статье "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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