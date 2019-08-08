2019-08-08T10:36:54+03:00
Дом. Семья

В воронежском зоопарке зеленая мартышка отпраздновала совершеннолетие

Самца перевезли к нам из Липецка в 2002 году
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба воронежского зоопарка.фото: пресс-служба воронежского зоопарка.
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Обитательница воронежского зоопарка, зеленая мартышка по кличке Максим 6 августа стала совершеннолетней. Обезьянка перебралась к нам из Липецка в мае 2002 года. Максиму на тот момент было семь месяцев. Питомец пополнил группу прирученных животных воронежского зоопарка и стал настоящей звездой. Про него писали СМИ, его возили на различные выставки и приводили на «живые» уроки в школах и детских садах.

- В начале двухтысячных фотографироваться с обезьянкой было модно. Начал развиваться фотобизнес с животными. Мы же решили ввести такую услугу в зоопарке не ради наживы, хотя дополнительный источник доходов нам, конечно, необходим. А с целью просвещения. Обезьяны - опасные животные, они не только имеют зубы и когти, но и могут являться переносчиком опасных для человека болезней. Дети мечтают погладить мартышку, просят родителей купить такое животное домой. Зоопарки, как раз и созданы для того, чтобы подарить радость общения с миром животных, а еще рассказать, что живое существо - это не игрушка, а огромный труд и большая любовь, - рассказала начальник отдела просвещения воронежского зоопарка Светлана Нефедова.

фото: пресс-служба воронежского зоопарка.

фото: пресс-служба воронежского зоопарка.

Когда Максиму исполнилось шесть лет, взаимодействовать с людьми даже под контролем специалистов стало опасно. Мартышку отправили на отдых, и начали искать для него пару. Вскоре в зоопарк приехала его будущая супруга. Сначала она заменила Максима в роли «фотомодели», и только через шесть лет обезьянки «сыграли свадьбу». Через год появился первый детеныш - обезьянка Сима.

Кроме Максима, которому исполнилось 18 лет, 2019-ый стал важным годом для самки амурского тигра и самца саймири. Они отметили десять лет жизни. А двум братьям попугаям ара исполнилось три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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