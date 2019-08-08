Руки на стену! В Воронеже "накрыли" сеть игорных салонов

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-08T10:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Закон, ограничивающий игорный бизнес, был принят в далеком 2006 году. По всей видимости, организаторы воронежской сети салонов в его текст не углублялись. Незаконные заведения работали с 2015 года по август 2019, пока не пришли с обысками силовики.

- Пресечена деятельность десяти игровых салонов, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Проведено более двадцати обысков, обнаружено и изъято более 200 единиц игорного оборудования, мобильные телефоны, компьютерная техника, деньги в особо крупном размере.

В состав преступной группы вошли шестнадцать человек от 26 до 55 лет, восемь из них находятся под стражей. За незаконную организацию азартных игр им грозит до шести лет заключения.

В СУ СКР по Воронежской области говорят, что расследование дела продолжается. Вполне возможно, впереди нас ждут новые повороты и новые фигуранты.

Кадры оперативной съемки ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU