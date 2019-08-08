2019-08-08T09:32:58+03:00
Авто

Власти Воронежа потратят на дорогу между Минской и Землячки почти 30 миллионов

Сейчас ищут подрядчика для строительства нового проезда
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Строительство развязки на Остужева будет даже более масштабным, чем на 9 Января.Строительство развязки на Остужева будет даже более масштабным, чем на 9 Января.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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До 29,2 млн рублей потратят городские власти на строительство дороги, связывающей улицу Минскую и улицу Землячки. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок.

Новый проезд будет иметь стратегическое значение во время строительства остужевской развязки: он станет главным объездом. Появление этой дороги в октябре прошлого года проанонсировал глава управления дорожного хозяйства Олег Котов.

Подрядчикам предстоит построить двухполосную дорогу длиной почти километр, обустроить тротуары. Работы должны пройти до 1 октября 2020 года. Заявки на участие в торгах будут принимать до 14 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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