2019-08-08T08:08:47+03:00
Общество

Остаток недели в Воронеже будет теплым, но дождливым

И в субботу, и в воскресенье ожидаются осадки
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Кажется, тепло все-таки вернулось в Воронеж. Только вместе с ним вернулись и осадки. По прогнозам гидрометеоцентра, сегодня, 8 августа, ожидается 29 градусов тепла. Однако и днем, и ночью возможен небольшой дождь.

Пятница, 9 августа, будет последним ясным днем этой недели. Осадков не ожидается, на термометре будет 27 градусов. Ночь на субботу может стать прохладной - всего 15 градусов.

А вот выходные будут и облачными, и дождливыми. Днем в субботу, 10 августа, ожидается 24 градуса тепла, небольшой дождь. Такой может пойти и ночью. Кстати, столбик термометра к утру упадет до 12 градусов - абсолютный антирекорд недели.

В воскресенье, 11 августа, тоже возможен небольшой дождь. Синоптики ждут 24 градуса днем, 14 - ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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