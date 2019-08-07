В Воронеже взятку баней бывший заместитель начальника регионального ГУ МВД получил от другого полицейского

СЕГОДНЯ 23:12 2019-08-07T23:20:23+03:00

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В региональном Следственном комитете сообщили некоторые подробности задержания бывшего заместителя начальника регионального ГУ МВД Александра Коротеева. Напомним, ранее стало известно, что он задержан за крупную взятку. Если судья Ляпкин-Тяпкин в бессмертной комедии «Ревизор» брал борзых щенков, то воронежский куратор полицейских служб тыла предпочел, чтобы ему бесплатно построили баню, стоившую не менее 242 тысяч рублей. Длился этот процесс с октября 2018-го по май 2019 года.

По данным следствия, идея эта родилась в процессе общения с другим полицейским, также относившимся к руководящему составу, только более низкого ранга. За «подгон» коммерсантов, обеспечивших доставку материалов и собственно стройку бани более мелкий начальник надеялся на продвижение по службе.

- Следователи во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области провели обыски, бывшие сотрудники полиции допрошены. Подозреваемый в получении взятки задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU