В Воронеже появится футбольная академия легендарного «Милана»

СЕГОДНЯ 22:33 2019-08-07T22:33:28+03:00

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На сайте знаменитого итальянского клуба «Милан» разместили информацию об открытии футбольной академии в Воронеже. Она будет располагаться в новом многофункциональном спортивном центре «Платинум арена». Итальянцы сообщают, что его откроют в сентябре 2019 года. Видимо, его размеры не поражают воображение, потому что широкие круги болельщиков о такой арене вовсе не слышали.

Итальянцы планируют, что в первый год в академии будут заниматься 250 детей. Принципы отбора туда не сообщают. Партнерское соглашение с «Миланом» заключено на три года. Штатным тренером академии будет некто Марко Помпили.

Справка «КП»

ФК «Милан» - один из известнейших футбольных клубов мира. На счету этой команды 7 титулов победителей Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. Пять раз клуб выигрывал Суперкубок УЕФА.

«Милан» - 18-кратный чемпион Италии. В конце 80-х в команде блистало трио Рууд Гуллит – Франк Райкаард – Марко ван Бастен, в защите играл Франко Барези. В 90-е за «Милан» выступали такие футболисты как Джордж Веа (ныне президент Либерии) и Андрей Шевченко, Марсель Дезайи, Филиппо Индзаги, Алессандро Неста.

После того, как от руководства отошел магнат Сильвио Берлускони, команда испытывает проблемы. В последнем чемпионате Италии «Милан» занял пятое место.

ИСТОЧНИК KP.RU