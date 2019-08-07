Будущий соперник воронежского «Факела» в Кубке сыграет с командой Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-07T19:05:06+03:00

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В соцсети белгородского «Салюта» объявили о предстоящем матче с командой «Золотой лев». Эта футбольная дружина будет состоять из заключенных исправительной колонии № 4 города Алексеевка, в числе которых будут и известные всей стране Александр Кокорин и Павел Мамаев. Матч состоится 10 августа в колонии № 4 города Алексеевка.

Напомним, вскоре после этого мощного спарринга белгородский «Салют» сразится с воронежским «Факелом» в 1/32 финала Кубка России 21 августа. Наш клуб просил перенести дату встречи, так как 18 августа наша команда будет играть во Владивостоке. Однако соседи из Белгорода на это не пошли. У них, как мы видим, график игр тоже пополнился еще одним, хотя и весьма своеобразным матчем.

ИСТОЧНИК KP.RU