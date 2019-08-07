В Воронеже ищут доноров для мамы двух детей, отравившейся грибами

СЕГОДНЯ 17:40 2019-08-07T17:44:25+03:00

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В паблике «Регион 36 Воронеж» сообщили о сильном отравлении грибами. В тяжелом состоянии в отделение токсикологии областной больницы № 1 попала мама двоих детей Анастасия Юдакова. Женщине постоянно делают переливание крови, чистят организм от токсинов. Срочно нужно очистить плазму. Для этого и нужны переливания. Донорской крови стало не хватать.

Родственники просят помощи. Можно сдать кровь любой группы по адресу: Московский проспект, 151, Воронежская областная больница, отделение токсикологии, корпус № 1 (для Анастасии Юдаковой).

Напомним, вечером 5 августа возле села Есипово Терновского района мужчины 27, 47 и 63 лет поели жареных грибов, которые собрали накануне. 6 августа они почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь. Их госпитализировали в районную больницу, а потом отправили на лечение в Воронеж.

Это уже второе ЧП на этой неделе, связанное с поселком Есипово. Напомним, также вечером 5 августа собака перегрызла горло годовалому малышу, приехавшему с мамой в деревню из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU