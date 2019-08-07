Воронежцев порадуют "Нервы" и "Порнофильмы"

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-07T17:17:04+03:00

Эти и другие группы выступят на музыкальном фестивале "Искра"

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25 августа в Event-Hall пройдет музыкальный фестиваль "Искра", который объединит как звезд современной российской сцены, так и начинающих исполнителей, всего - десять коллективов. Рассказываем, кого можно будет послушать в большом зале.

"Порнофильмы" - молодой коллектив, исполняющий "старорежимный" панк-рок, в котором слышится то The Offspring, то Sum-41, то голос отечественных команд начала двухтысячных. Протест и любовь - главные темы их песен.

Их композиции могут понравиться фанатам F.P.G. - ветеранов панк-сцены, которые тоже выступят на фестивале. Несмотря на то, что возраст группы перевалил за два десятилетия, это по-прежнему музыка молодых.

Еще более молодые слушают "Пошлую Молли". Эта рок-группа покорила как умы, так и сердца современных подростков.

А главный хит группы "Нервы", вы, возможно, слышали сегодня где-нибудь на радио. "Кофе - мой дру-у-уг"... Узнали?

Anacondaz специализировались на едком, ироничном хип-хопе, но в итоге явно вышли за рамки жанра. Речитатив кладут не на бит, а на жесткую гитарную музыку в духе панк-рока и металла.

ИСТОЧНИК KP.RU