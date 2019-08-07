2019-08-07T16:59:59+03:00
Происшествия

В Воронеже «Ниссан» врезался в «ЗИЛ»: ранен один из водителей

Его увезли в больницу [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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"Ниссан" сильно покорежен."Ниссан" сильно покорежен.Фото: кадр с видео
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В среду, 7 августа, около полудня в Левобережном районе у остановки «Нижняя» случилось ДТП. Водитель «Ниссана-Примера» не рассчитал безопасное расстояние с ехавшим впереди «ЗИЛом» и врезался в него. Капот иномарки жутко покорежен. Разбито стекло, от места, где сидел водитель, мало чего осталось.

В городском ГИБДД рассказали некоторые подробности аварии:

- Водителю, рулившему «Ниссаном», 28 лет. Он получил сотрясение мозга, его отвезли в больницу и госпитализировали. Шофер «ЗИЛа», ровесник водителя легковой машины, за медицинской помощью не обращался. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Ленинский проспект, авария на остановке "Нижняя".Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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