В Воронеже на светофоре столкнулись два маршрутных автобуса и легковушка

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-07T16:42:01+03:00

Видимо, один из водителей не рассчитал скорость Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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7 августа примерно в 13.00 у дома № 60 по улице Хользунова столкнулись два маршрутных автобуса. 37-летний водитель «ПАЗа» маршрута №90 не успел затормозить и столкнулся с остановившимся на запрещающий сигнал светофора маршрутным автобусом «ГАЗ», за рулем которого был 52-летний воронежец.

От удара автобуса «ГАЗ» к тому же отбросило на стоящий автомобиль «Рено Дастер», которым управлял 26-летний мужчина.

- В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир автобуса «ПАЗ». Личность пострадавшего устанавливается. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Благо, пострадало не так много человекФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU