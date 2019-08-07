В Воронеже на светофоре столкнулись два маршрутных автобуса и легковушка
7 августа примерно в 13.00 у дома № 60 по улице Хользунова столкнулись два маршрутных автобуса. 37-летний водитель «ПАЗа» маршрута №90 не успел затормозить и столкнулся с остановившимся на запрещающий сигнал светофора маршрутным автобусом «ГАЗ», за рулем которого был 52-летний воронежец.
От удара автобуса «ГАЗ» к тому же отбросило на стоящий автомобиль «Рено Дастер», которым управлял 26-летний мужчина.
- В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир автобуса «ПАЗ». Личность пострадавшего устанавливается. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Благо, пострадало не так много человекФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU