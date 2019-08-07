2019-08-07T15:07:34+03:00
Происшествия

Воронежец перевел продавцу-мошеннику 130 тысяч рублей

Он хотел купить подешевле трансформаторы, но не вышло
Олег ИВАНОВ
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45-летний житель Советского района хотел купить два трансформатора. Мужчина изучил объявления в интернете и, выбрав оптимальный по цене и качеству вариант, он созвонился с продавцом. Тот сообщил, что товар находится в Краснодарском крае и будет доставлен покупателю после полной оплаты.

Воронежец перевел на указанную лжепродавцом банковскую карту 130 тысяч рублей. Однако, трансформаторы ему так и не были доставлены. Мужчине пришлось обратиться за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Однако найти преступника не так просто.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жителям города Воронежа проявлять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Быть внимательными при общении с неизвестными лицами, которые выходят с различными предложениями по оказанию каких-либо услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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