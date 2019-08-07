В Воронеже нашли мертвым 13-летнего мальчика
Во вторник, 6 августа, вечером страшная трагедия произошла в одной из воронежских семей, живущих в Отрожке. Родители возвратились домой и обнаружили, что их единственный сын мертв. Расследованием причин смерти занимаются полицейские и, как это обычно бывает в случае ЧП с несовершеннолетними, сотрудники Следственного комитета.
В пресс-службе регионального СУ СК пока сообщили только то, что организована доследственная проверка обстоятельств трагедии. Тело мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Напомним, 5 августа возле дома № 8 на Бульваре Победы умер 16-летний школьник. Очевидцы ЧП предполагают, что он мог надышаться газовой смесью из баллончика.
ИСТОЧНИК KP.RU