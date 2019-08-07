В Воронеже женщине грозит шесть лет тюрьмы за то, что она не дала сожителю пропить 270 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-07T14:49:39+03:00

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Ночью 26 июля у 31-летнего воронежца украли деньги из квартиры на улице Лидии Рябцевой. Как пояснил хозяин, в тот день к нему в квартиру приходила бывшая сожительница, после чего он и обнаружил пропажу более 270 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что оперативники установили личность подозреваемой?

Ей оказалась 31-летняя женщина, которая живет на улице Ватутина. В отделе полиции она призналась, что забрала деньги из-за того, что мужчина был пьян, и она переживала, что он их потратит на спиртное. Вот только интересно, что в ее квартире нашли только часть суммы.

Однако все равно возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Правда, женщину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Быть может, она и правда хотела сделать как лучше, но теперь ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU