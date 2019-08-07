Неудачливый парень из Воронежской области проиграл в казино деньги начальника

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-07T14:09:33+03:00

Он хотел вернуть все предпринимателю после выигрыша, но удача от него отвернулась

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В апреле 2019 года 29-летнего жителя Борисоглебска взял на работу местный предприниматель на должность водителя-экспедитора. То есть парень должен был осуществлять поставку товара в торговые точки. Ему также передавали деньги, которые он впоследствии сдавал в кассу.

В то же время у молодого человека была одна вредная привычка, о которой он вряд ли упоминал в резюме - он подсел на интернет-казино. Мужчина мог поставить буквально всю зарплату, ожидая выиграть куш. Но фортуна все никак не хотела поворачиваться к нему лицом.

В мае 2019 года житель Борисоглебска решил отыграться в казино. Для этого нужно было сделать крупную ставку. Тогда он взял деньги за поставленный товар, более 80 тысяч рублей. Впоследствии парень уверял, что даже не думал ничего красть. Ему-то и нужно было всего-лишь выиграть, а потом он бы сразу все вернул в кассу.

Вот только удача и на этот раз отвернулась от азартного игрока: он лишился как своих денег, так и «позаимствованных» у индивидуального предпринимателя.

Конечно, со временем ущерб, причиненный индивидуальному предпринимателю, мужчина возместил. Однако бизнесмен в парня не поверил и обратился в полицию. 6 августа Борисоглебский городской суд как раз рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он обвинялся в хищении (по ч. 2 ст. 160 УК РФ). Дело прекращено - мужчину лишь оштрафовали на 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU