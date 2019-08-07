Под Воронежем сняли на видео, как друг в друга врезались пять машин

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-07T13:40:47+03:00

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В среду, 7 августа, в 7.40 авария, которую в народе называют «паровозик», случилась на 211 километре дороги Курск — Борисоглебск.

По данным ГИБДД, началось все с того, что 50-летний житель Курской области на «Шевроле-Лачетти» врезался в ехавшую впереди «Киа-Сид», которой рулил 37-летний воронежец. Корейская иномарка «влепилась» в «Волгу», которой управлял 46-летний житель столицы Черноземья. При этом удар получился таким сильным, что багажник отечественной машины влез на капот «Киа».

«Волга» врезалась в ехавшую впереди еще одну «Шевроле-Лачетти», рулил которой 33-летний воронежец. Французская иномарка зацепила «Опель-Зафиру», которой управляла 41-летняя автоледи.

Единственным пострадавшим в этом «замесе» оказался 50-летний курянин, руливший «Шевроле», с которой все и началось. Впрочем, виновным в ДТП его объявлять не надо спешить. По предварительным данным, все четыре машины резко затормозили, и мужчина просто не успел сбросить скорость. Тем более что участок к ее набору располагает – нет ни «зебр», ни остановки. Мужчине оказали помощь подоспевшие врачи «скорой» - госпитализация не потребовалась.

Инспекторы ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Авария на курской трассе - "паровозик" из пяти машин.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU